SAPEM: Programa de prevención de daños.

*Recuerde que solo gasistas matriculados pueden realizar instalaciones de redes internas de gas natural, asimismo son los únicos autorizados para la realización del control y mantenimiento de los artefactos conectados

*Haga revisar periódicamente las instalaciones y artefactos de gas por un gasista matriculado, preferentemente cuando bajan las temperaturas.

*No anexar artefactos ni realizar modificaciones en la instalación interna sin contar con la previa autorización de la SDB Casilda SAPEM. Esta situación puede dar como resultado la suspensión temporal o permanente del servicio

*Chequear siempre que los conductos de evacuación de gases no estén rotos o tengan obstrucciones

*La llama del gas siempre tiene que ser azul. Si es amarilla, anaranjada o roja su artefacto de gas está funcionando mal, apáguelo inmediatamente y hágalo revisar por un gasista matriculado

*Mantenga las hornallas de la cocina limpias de líquidos y alimentos porque eso obstruye los quemadores y genera una mala combustión

*No tape los calefactores ni los instales cerca de cortinas. Estos artefactos no están diseñados para secar prendas.

*Instale siempre artefactos de gas aprobados por Organismos de Certificación acreditados por el ENARGAS

*En caso de pérdida interna recuerde: cierre todas las llaves de paso, ventile los ambientes, no encienda luces ni manipule artefactos eléctricos y comuníquese con la guardia de SDB Casilda SAPEM