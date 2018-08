La provincia y los gobiernos locales evaluaron el impacto de la quita del Fondo Federal Solidario

Los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Far&iacut e;as, y de Economía, Gonzalo Saglione, encabezaron este miérc oles, en el Centro Cultural Provincial de la ciudad de Santa Fe, un encuent ro con autoridades de municipios y comunas de la provincia para evaluar el impacto de la quita del Fondo Federal Solidario por parte del gobierno naci onal.

Al respecto, Farías manifestó que el objetivo del encuentro fue “brindarles los detalles y las explicaciones que sean necesarias sobre el impacto de la quita del Fondo Federal Solidario, adem&a acute;s de plantear nuestra posición, escuchar a las autoridades loc ales y conversar algunas alternativas de cómo seguimos con esta situ ación”.

Sobre la quita de los recursos, Farías expresó qu e “es una decisión que impacta fuerte en la economía de todas las localidades de la provincia este año y mucho más d urante el 2019. Lo que vemos en la previsión es que va a haber nuevo s recortes en las transferencias”.

Luego, el ministro expresó que “recogiendo las pro puestas y mociones que se han planteado, vamos a realizar un documento para presentarlo ante el gobierno nacional en donde se exprese la voluntad un&a acute;nime de rechazo a esta medida. Así como también la exig encia de que el Fondo sea restablecido y, sino es así, que se compen sen estos fondos de alguna manera”. También agregó que la intención también es “hacerle llegar el documento a los 22 legisladores nacionales para trasmitirles este planteo”.

Además, se refirió a “las dificultades que tiene el gobierno provincial para cubrir esta baja de Nación con fon dos propios, ya que cada cuestión que el gobierno nacional deja de a tender, recaen sobre las arcas de la provincias y también sobre cada una de las localidades”, aunque ratificó que “siempre e stamos buscando alternativas y viendo de qué manera podemos enfrenta r juntos estas situaciones”.

Finalmente, Farías se refirió a la buena respuest a a la convocatoria de la provincia y destacó que contó &ldqu o;con más del 80% de los intendentes y presidentes comunales. Esto h abla bien de la provincia, el saber superar diferencias políticas pa ra estar juntos cuando hace falta para defender los intereses de Santa Fe&r dquo;.

EL FONDO FEDERAL SOLIDARIO EN NÚMEROS Por su parte, Saglione especificó que “la provincia t enía presupuestado en este ejercicio 2018 recibir del Fondo Federal Solidario algo más de 2.200 millones de pesos, de los cuales un 30% son transferidos automáticamente en forma quincenal a municipios y c omunas de acuerdo al porcentaje de coparticipación que le correspond e a cada una de ellas. Hasta el mes de julio recibimos 1.292 millones, a lo que cual hay que sumarle 96 millones que se recibieron en los primeros d&i acute;as hábiles del mes de agosto hasta la entrada en vigencia del decreto. Con lo cual, estamos totalizando algo menos de 1.400 millones de p esos efectivamente ingresados al gobierno de la provincia. De los mismos, 3 87 millones de pesos es el flujo total transferido a municipios y comunas e n los primeros siete meses del año por parte del gobierno de la prov incia aplicando el esquema de distribución del 30% a favor de los go biernos locales. Cotejando con la coparticipación provincial en los primeros siete meses del año, tanto indirecta como la directa, fue d e algo más de 11.000 millones de pesos. Con lo cual, el peso que tie ne el Fondo Federal Solidario para el conjunto de municipios y comunas es d el orden del 3,4%”.

“El último informe del Centro de Estudios y Servic ios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe plantea que entre enero y septiembr e de 2017, la economía santafesina había aportado en concepto de retenciones a la soja 30.000 millones de pesos en nueve meses. Nosotros el año pasado recibimos entre 1.600 y 1.700 millones de pesos de Fo ndo Sojero, en una provincia que aportó a la recaudación de e ste gravamen 30.000 millones de pesos”.

“Entonces -continuó Saglione-, el planteo de una p rovincia como la nuestra, en donde su economía tanto aporta a la rec audación de ese gravamen, es doblemente perjudicial. Por un lado, no s han anunciado que le van a quitar a la economía santafesina m&aacu te;s recursos que los que esperábamos al suspender la reducció ;n de la alícuota. Y, por otro lado, han discontinuado el recurso qu e el sector público provincial aunque sea marginalmente recibí ;a en relación al aporte que los contribuyentes santafesinos realiza ban”.

“En paralelo con esto, creo que es justo decirlo, el gobi erno nacional hoy continúa en este escenario aplicando lo que se lla man las transferencias discrecionales de capital. En muchos casos transferi das a gobiernos provinciales y, en otros, transferidas directamente de algu nos municipios y comunas”.

En este contexto, el ministro de Economía planteó que “si al discontinuarse el Fondo Federal Solidario, en donde perde mos equitativamente todos la cuota que recibíamos automáticam ente, también va a suceder lo propio con las transferencias discreci onales de capital en favor de algunas jurisdicciones en particular”.< /p>

“En números, en los primeros siete meses del a&nti lde;o, el Fondo Federal Solidario transferido a los 363 municipios y comuna s fue de 387 millones de pesos y, en ese mismo período de tiempo, se gún la página web del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación, los municipios y comunas santafesinos recibieron de transfe rencias discrecionales de capital 447 millones de pesos. Probablemente much os de los aquí presentes no sepan de lo que les estoy hablando y no hayan recibido ninguna transferencia discrecional de capital. Sin embargo t odos los que están aquí presentes saben la pérdida que le significa la derogación del decreto del Fondo Federal Solidario& rdquo;, finalizó Saglione.