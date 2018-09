Jornada-Taller “Actualización Porcina: Enfrentando Nuevos Desafíos”

La misma, que se desarrollará este martes 18 de septiembre en el predio de esta Facultad; tiene como objetivos Vincular las instituciones con los agentes del sistema agroalimentario porcino; Compartir la información originada en las Instituciones Académicas; Fortalecer a los sistemas productivos porcinos en la búsqueda de herramientas que permitan superar las debilidades de sus sistemas; Promover el uso de sistemas informáticos gratuitos ofrecidos por el CIAP con el fin de mejorar la gestión de los sistemas productivos; y Relacionar a los estudiantes universitarios y de Escuelas Agrotécnicas con la Institución y los productores porcinos. Está dirigida a Productores Porcinos, Docentes Universitarios y No Universitarios; Estudiantes Universitarios y No Universitarios; Personal No Docente, Agentes del Sistema Agroindustrial Porcino.

Para mayores informes los interesados deberán dirigirse hasta el día 14 de septiembre de 2018 a:

Secretaría de Extensión Universitaria – Facultad de Cs. Agrarias Agrarias UNR Tel: (0341) - 4970080 – Interno 1263

Email: [email protected]

Web: https://fcagr.unr.edu.ar/?p=13316