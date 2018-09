La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia escuchó a fábricas de básculas de Casilda y la región

En la mañana de este miércoles, el Intendente Juan José Sarasola, junto al titular de la empresa Básculas Latorre S.A., Daniel Raymonda, brindaron detalles acerca del estudio desarrollado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), a partir de una denuncia sobre “competencia desleal” realizada por las empresas locales y regionales que integran la Cámara de Fabricantes de Instrumentos de Pesar y Medir (CaFIPeM).

El empresario explicó que “en consultas con funcionarios, siempre nos recomendaron hacer una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia respecto al proveedor de un insumo (celdas de carga para

balanzas) que es también fabricante de balanzas, con lo cual podría llegar a ejercer abuso de posición dominante dentro del mercado, lo que podría complicar la situación de muchas empresas, nucleadas en su

mayoría en Casilda”.

En ese sentido, el intendente destacó que “a partir del pedido que hemos recibido de los fabricantes de básculas de la ciudad, para protegerlos y evitar una situación de monopolio de mercado, nuestra intervención,

junto a la Cámara y al Ministerio de la Producción de Santa Fe, tuvo sus frutos y ha sido reconocido a nivel internacional”.

De forma inédita, personal de la Comisión salió de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y celebró audiencias fuera de ese distrito, siendo el elegido el Palacio Municipal de nuestra ciudad.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia fue elegida ganadora, por segundo año consecutivo, del 2017-2018 Competition Advocacy Contest, en la categoría: “reaping the benefits of globalization and trade

openess” (cosechando los beneficios de la globalización y la apertura comercial). El objetivo del concurso es dar a conocer el rol clave que desempeñan las agencias de competencia, las entidades gubernamentales y

las organizaciones no gubernamentales en la promoción de la competencia.

La CNDC presentó una recomendación al Ministerio de Producción para no establecer una medida antidumping sobre las celdas de carga para balanzas. El estudio desarrollado por la CNDC, que incluyó audiencias con los titulares de las empresas de Casilda y la región llevadas a cabo en nuestro Palacio Municipal, reveló que una medida antidumping llevaría a un aumento en los costos de producción aguas abajo sin aumentar la demanda de insumos locales. La interacción entre distintos actores gubernamentales como la CNDC y la Comisión Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, ha demostrado que la cooperación entre agencias en el diseño de políticas públicas es clave para promover de manera efectiva el interés económico general.

Este galardón es el más importante a nivel internacional en promoción de la competencia, ya que es otorgado por la ICN (Red Internacional de Competencia, siglas en inglés), organización que reúne a todas las agencias de competencia del mundo, y por el Banco Mundial, luego del análisis de un equipo de expertos en la materia.