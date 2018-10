Mejoraron los servicios de agua, luz, pavimentación, alumbrado público y salud en la provincia de Santa Fe

El gobernador Miguel Lifschitz y el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, presentaron este miércoles los resultados de la evaluación externa que se realizó durante 2018 al Plan Abre.Junto a los intendentes de Rosario, Mónica Fein; de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; y de Pérez, Pablo Corsalini; analizaron el avance de la política social que la provincia lleva adelante con los gobiernos locales, en barrios atravesados por problemáticas sociales.

"El Observatorio de la Deuda Social Argentina desde hace muchos años viene dando las estadísticas más serias y creíbles sobre la pobreza en Argentina, sobre desarrollo humano y social, analizando desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo la situación. Con la provincia de Santa Fe, en particular, venimos trabajando desde hace cuatro años en la evaluación externa del Plan Abre y su implementación en los barrios”, explicó Lifschitz.

“Hay un trabajo muy coordinado de la provincia con los municipios donde está presente el Plan Abre y los resultados se comienzan a ver. Imagínense el alcance y el nivel de impacto de esta política social si el gobierno nacional también estaría involucrado con participación directa”, expresó el gobernador.

"Estamos bien orientados. El salto que debemos dar para adelante es el empoderamiento de las familias, para que el Plan Abre deje de ser una política pública impulsada por el gobierno, y sea una acción de transformación social donde los propios integrantes de la comunidad sean protagonistas con el Estado”, añadió.

Por su parte, la intendente de Rosario, Mónica Fein, sostuvo que "esta evaluación nos permite ver el impacto de nuestras intervenciones, el nivel de escolaridad de los chicos, el acceso a la salud, la percepción de los ciudadanos respecto a las mejoras en las situaciones de violencia o infraestructura de su barrio”.

Fein resaltó que la evaluación también plantea nuevos desafíos a futuro para seguir fortaleciendo el Plan Abre.

Asimismo, el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, expresó que “el Plan Abre nos permite hacer una radiografía de los barrios, de cada grupo familiar, y con esa información intervenir con los programas sociales disponibles".

Por su parte, el intendente de la ciudad de Pérez, Pablo Corsalini, ratificó "que esta política social es innovadora. Realmente considero que el plus y la efectividad está en la integralidad. El Plan Abre busca las herramientas para dar soluciones a todas las problemáticas que van surgiendo. No se queda con resolver lo que hasta ahora se ha hecho. Lo que hoy es un déficit también es una buena oportunidad para plantearnos cómo estar cada vez más cerca de las personas, soy de otro partido político, pero me siento totalmente incluido en esta política de Estado”.

LOS RESULTADOS

"Es una evaluación comparativa con lo que fue la primera medición que hicimos en 2014. Este nuevo relevamiento se llevó a cabo entre febrero y marzo de 2018, y analizó 51 barrios de las localidades mencionadas anteriormente. Ninguna política pública de Argentina tiene la escala del Plan Abre, que considera a la familia como el núcleo donde el Estado tiene que ir a ayudar y no como clientes de espacios públicos”, indicó Salvia.

“Las percepciones y evaluaciones positivas sobre el Plan Abre crecieron significativamente en la ciudadanía de los barrios con presencia de obras o acciones del mismo: 9 de cada 10 personas tienen una evaluación positiva, 1 de cada 2 hogares encuestados ve cambios positivos en su barrio”, informó Salvia y agregó: “la incorporación de la modalidad Abre Familia (equipos territoriales yendo casa por casa) es aún incipiente, pero las percepciones de quienes han sido visitados es muy positiva”.

“Entre 2014 y 2018 se destacan las mejoras en los indicadores estructurales de acceso a infraestructura urbana. Los déficits en acceso a agua, luz, pavimentación, alumbrado público, dificultades para transitar dentro del barrio, han continuado la tendencia al descenso que mostraban en 2015”.

El déficit de acceso a servicio público de agua baja del 7,9% en 2014 al 1,9% en 2018 (-6 puntos porcentuales); el déficit de pavimentación baja de 32,5% en 2014 a 17,9% en 2018 (-15 puntos porcentuales aproximadamente); el déficit de alumbrado baja del 15,9% en 2014 al 7,4% en 2018 (-8,5 puntos porcentuales) y el acceso a red eléctrica tiende a alcanzar a la totalidad de hogares de los barrios donde se implementa el Plan Abre.

SALUD Y EDUCACIÓN

Los centros de salud muestran un aumento sustantivo de atenciones, los encuestados remarcar las mejoras edilicias y la limpieza, comodidad, suficiencia de insumos.

En los últimos dos años, más de la mitad de los hogares alcanzados por el Plan Abre accedió al sistema público de salud (sea a través del centro de salud o de los hospitales públicos) y que la mayoría de los hogares que se atiende en el centro de salud logró ubicar allí a su médico o equipo de cabecera. Otro dato importante hace referencia a que todas las mujeres madres o embarazadas se realizaron controles durante su embarazo.

Los indicadores de inclusión educativa muestran un gran avance en la permanencia y finalización de la escolaridad primaria. Entre los y las adolescentes ha mejorado la asistencia pero no se ha registrado una variación positiva en la reducción del déficit de escolarización de este grupo de edad. En cambio entre los y las jóvenes se registra una tendencia hacia la disminución de las situaciones de abandono de la escuela media.

También se destaca el crecimiento de la participación en espacios recreativos. Las modalidad Familia del Plan Abre fomentó los niveles de participación de la población más vulnerables en los espacios puente.

LOS PRESENTES

También estuvieron presentes en el encuentro los ministros de Desarrollo Social, Jorge Álvarez; de Cultura, María de los Ángeles González; el coordinador de gabinete provincial, Juan Carlos Zabalza; el concejal de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón; los subsecretarios provinciales del Plan Abre zona sur y centro, Cecili Mijich y Mariano Granato; y demás funcionarios y autoridades provinciales y municipales.​