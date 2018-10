Campaña de acceso gratuito a mamografías

La ministra de Salud, Andrea Uboldi, encabezó este lunes la apertura de la campaña de mamografías para promover la detección temprana del cáncer de mama, garantizando turnos en distintos puntos de la provincia.La propuesta está destinada a mujeres de entre 50 y 70 años que no se hayan realizado nunca una mamografía o bien que hayan pasado más de dos años sin concretarse una. Las interesadas pueden acceder al control en hospitales, Samco e institutos privados santafesinos.



En la sede de la secretaría de Salud Pública Municipal de la ciudad de Rosario, Uboldi señaló que “nos parece muy importante trabajar en este mes todas las estrategias que conducen a un diagnóstico oportuno y un tratamiento precoz que pueden llevar a la cura. La mamografía es un estudio sencillo que dura sólo algunos minutos, no duele y salva vidas”.



“En este mes en particular nos vamos a concentrar en las mujeres de entre 50 y 70 años y por eso estamos trabajando en conjunto el Ministerio, la secretaría de Salud Municipal, la obra social Iapos y los prestadores privados para hacer una fuerte campaña de concientización y un mejor acceso a las mamografías”.



La ministra agregó que “la campaña se extiende a lo largo de toda la provincia pero, en el caso particular de la ciudad de Rosario, vamos a trabajar con turnos asignados a través de los Centros de Salud. La mujer debe concurrir a su efector de referencia y allí se le otorgará un turno”.



“En el resto de la provincia, las mujeres de entre 50 y 70 años pueden acercarse a los distintos efectores donde haya un mamógrafo para realizarse el estudio, en los días y horarios informados en cada localidad”, dijo Uboldi.



DETECCIÓN TEMPRANA

La directora de la Agencia de Control del Cáncer, Gabriela Quintanilla, destacó la importancia de la detección temprana para la salud de la población y agregó que “en la provincia de Santa Fe, la incidencia y la mortalidad por cáncer de mama son parejas con el resto del país, de alrededor de 70 casos cada 100 mil habitantes y la mortalidad es de algo más de 20 por cien mil habitantes”.



“La incidencia por cáncer de mama está aumentando en el mundo y la oferta de cura a través del diagnóstico temprano nos da la posibilidad primordial para revertir esta situación. El 90% de los cánceres de mama detectados tempranamente se curan y la detección temprana es a través de la mamografía”.



El Instituto Autárquico Provincial de Obra Sociales (Iapos), garantiza que todas sus afiliadas entre 50 y 70 años se realicen durante el mes de octubre la mamografía, sin necesidad de sumar los bonos de atención, alcanzando así también a las mujeres que cuentan con la cobertura social provincial.

PRESENTES

De la presentación participaron, también, la directora del Iapos, Soledad Rodríguez; la secretaria y la directora de Tercer Nivel de Salud, Patricia Morales y Victoria Sgro; el senador departamental por Rosario, Miguel Ángel Cappiello; y el secretario y la subsecretaria de Salud Municipal, Leonardo Caruana y Silvia Marmiroli respectivamente; y representantes de las entidades privadas que colaboran con la campaña brindando mamografías gratuitas para pacientes sin cobertura social: Mario Tur, por el grupo Gamma, y Nicolás Villavicencio, por el Grupo Oroño.



CÁNCER DE MAMA

Es el más común de los cánceres en las mujeres de todo el mundo y representa el 20% por ciento de los cánceres femeninos. Es la primera causa de muerte por tumores en mujeres en el país y en la provincia de Santa Fe, afectando a una de cada ocho mujeres.



Sin embargo, el cáncer de mama detectado a tiempo es curable. Cuando un tumor de mama se detecta tempranamente, el porcentaje de curación es del 90%. Por eso es importante que las mujeres entre los 50 y 70 años se realicen una mamografía cada dos años, un estudio indicado para la detección temprana, ya que revela la existencia de tumores aún no palpables.