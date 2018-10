El gobierno provincial rechaza las expresiones vertidas por los organizadores del Torneo Copa Argentina

En efecto, el gobernador Miguel Lifschitz jamás tomó una decisión como la que sostienen dichos empresarios, ni indicó que se fijara tal postura.

Los organismos estatales encargados de la seguridad en esos eventos vienen desarrollando desde hace varios días reuniones con dirigentes deportivos, organizadores del torneo y responsables de la seguridad pública para tratar de arribar a un acuerdo de partes que permita desarrollar la competencia deportiva con los menores riesgos posibles para los participantes y simpatizantes en general.

Al respecto, hasta este viernes no había definición oficial de la fecha y la hora prevista para la realización del evento, surgiendo diferencias totales en las propuestas de los clubes y la organización del torneo.

Tampoco se comunicaron fehacientemente los criterios reglamentarios o de uso con los que debe definirse el estadio para la disputa deportiva (cancha neutral, local, visitante, distante o cercana a la ciudad de procedencia de ambas parcialidades, entre otros), y cuál es la decisión de los organizadores respecto de la presencia o no de público local, o de ambos equipos de acuerdo a las distintas opciones de lugar de disputa que pueden existir.

Por tal motivo, sorprende la expresión falaz e inadecuada que los responsables de la organización de Copa Argentina han utilizado para sostener la decisión que han tomado, pretendiendo fundarla exclusivamente en una inexistente decisión negativa del gobierno provincial, e inexplicablemente dirigida a la persona del gobernador.

La conducta que se repudia es totalmente desafortunada, no contribuye a lograr relaciones armónicas entre quienes explotan comercialmente la realización de las competencias deportivas, los deportistas, los clubes y los que tienen responsabilidades referidas a garantizar la seguridad pública. Desde el gobierno provincial sostienen que no es éste el camino que se quiere recorrer y no se está dispuesto a tolerar que se pretenda responsabilizar a este gobierno por el lamentable presente que atraviesa el fútbol argentino, con partidos vedados a la presencia del público visitante, violencia estructural y riesgo permanente para los asistentes que solo quieren disfrutar pacíficamente de un deporte. Se trabaja para lograr revertir esta situación, pero se necesita que todos los actores estén a la altura de las circunstancias.

Hasta el momento en que se comunica la decisión de jugar el mencionado clásico fuera de la provincia y sin público, se estaban evaluando distintas posibilidades. Ninguna es simple y exige el razonamiento profundo y adecuado a fin de merituar los posibles riesgos y las eventuales ventajas que todas las variables pueden ofrecer. También debe ponerse en la balanza de las decisiones que obviamente existen límites en cuanto a la disposición de efectivos policiales y recursos para ser aplicados tan sólo a un partido de fútbol cuando se está atendiendo mayores niveles de presencia policial en las calles y en los barrios. Pero de ninguna manera el gobierno de la provincia de Santa Fe se corre de las responsabilidades que le tocan y esquiva el desafío planteado, como pretende establecerse con la afirmación vertida públicamente.

A lo largo de estos años, se han jugado en la provincia una importante cantidad de partidos organizados y coordinados por esta Copa sin haber existido ningún problema ni registrado incidentes de ningún tipo y con total predisposición de las autoridades del gobierno provincial y de su área de Seguridad, siendo muchas veces reconocido el esfuerzo y los logros, incluso por los mismos organizadores del torneo.

En consecuencia, el gobierno provincial exige que se aclare la afirmación falsa que han hecho pública a través de medios oficiales. Es imprescindible dicha retractación para poder continuar la relación que siempre se ha decidido tener con los organizadores del Torneo referido y poder seguir coordinando la realización de éste y futuros encuentros deportivos en beneficio de los simpatizantes y protagonistas del fútbol local y nacional.