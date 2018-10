Santa Fe quiere una vida sin humo

"Creo sin dudas que el respaldo que le ha dado la población a este proyecto nos obliga a agilizar una normativa que prohíba fumar en espacios públicos destinados especialmente a niños" sentenció el ex vicegobernador al dar a conocer las cifras y opiniones de quienes respondieron una encuesta relativa al tema.

Un total de 1.391 personas pasaron por la plataforma y respondieron a la pregunta si se debería prohibir fumar en espacios públicos. Del 85% que manifestó estar de acuerdo con dicha prohibición (1.185 personas), un 15% son personas que fuman en la actualidad y un 28% que alguna vez fumaron.

Otro de los datos significativos que arroja la misma es que un 61% de quienes se manifiestan fumadores activos (15% de los encuestados) están a favor de la iniciativa; así como un 87% de quienes alguna vez fumaron (28% de los encuestados). Por otro lado, el cruce de datos también dispara que un 9% de los no fumadores, está en contra de prohibir el tabaco en los espacios abiertos.

Las opiniones vertidas por los encuestados, no hacen más que respaldar estas cifras. Un total de 1.100 dejaron un mensaje y dieron a conocer opiniones como estas:

"Debemos limitar el permiso de fumar sólo a las áreas privadas del fumador o procurar a través de los impuestos al mismo, la disminución del consumo".

"Creo que fumar sólo debería estar permitido en lugares privados o públicos donde no haya niños/as o embarazadas y que además estén destinados específicamente para ello, porque está bueno tener un lugar donde reunirse y que se pueda fumar y que el que no quiera verse afectado tenga la posibilidad de no ir”.

“Me pone de muy mal humor que alguien fume a mi lado, pero como fui fumadora algunos años trato de entenderlo y ponerme en el lugar del otro aunque se me hace difícil... quisiera más lugares prohibidos para fumadores pero por sobre todas las cosas que pongan multas severas para los que tiran colillas al piso!”

“El fumar causa estragos en nuestra salud. Tanto propia como ajena. Es una cuestión de salud pública. Asimismo debieran existir muchas más campañas de prevención, así jóvenes no adquieren el vicio.”

“Debería haber más difusión en concientización para la población que fuma, ya sea para los espacios cerrados como abiertos”.

En efecto, muchos casos se mostraron a favor de la creación de campañas de concientización para fumadores y con propuestas al respecto:

“Creo que en los espacios públicos se debería brindar un espacio cerrado para los fumadores, así estos no contaminarían el aire puro de los no fumadores y tampoco dañarían su salud”.

"Si prohíben fumar en espacios públicos, tendrían que establecer un lugar donde se pueda fumar, porque cualquier persona que pase alrededor termina siendo fumador pasivo".

Quienes respondieron en contra de la prohibición argumentaron que por el momento existen problemáticas más importantes que resolver en la provincia que el humo del tabaco. "A estas personas en particular nos interesaría señalarles que existen temáticas como las mencionadas seguridad, narcotráfico, que requieren de soluciones más integrales que una normativa, pero que el hecho de llevar adelante esta, no implica que no nos ocupemos de las demás" enfatizó Henn y concluyó "tampoco se trata de perseguir o discriminar a los fumadores, sino simplemente de proteger a los más vulnerados en sus derechos de poder respirar aire libre de contaminación".