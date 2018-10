New Beats en Teatro Dante

NEW BEATS es un show musical de versiones propias de los temas originales de Los Beatles. Canciones eternas, melodías que siempre están en nuestra memoria, con una visión contemporánea. Cada una con un sello particular, pasando por muchos ritmos, pero cuidando siempre el original toque Beatles.

New Beats en Casilda

Meli Chisari (voz) Ronnie Ronston (guitarra y voz) Matías Bresciani (bajo) Hernan Barriocanal (teclados) y Alejandro

Bianchi (batería).

NEW BEATS se inicia en 2012 con presentaciones en eventos y bares de la ciudad de Rosario con éxito en las

convocatorias repetidas veces en el año en Beatmemo, Mc Namara, Bar El Cairo, Bodega Borde Rio, Jockey Club de Rosario y otras en localidades del país. En 2017 participa del 1º Playing for Change Day Rosario acompañados por la Orquesta que dirije el Maestro Fernando Ciraolo en el Galpón de la Música de la MR y en este año 2018 se consolida la presentación con el formato New Beats Sinfónico en Teatro La Comedia de Rosario con ocupación total de las 700 localidades.

En esta ocación el show tiene carácter solidario y cumple con el programa de eventos que organizan RADIOACTIVA ROSARIO – PLAYING FOR CHANGE Diamante – ACAS Escuelas de frontera en Argentina, durante el año en diferentes localidades del país para reunir fondos y ayudar a muchos niños a acceder a la educación.



El show será este sábado 10 de noviembre 2018, a las 21 horas.

Invita: Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Casilda

Entradas anticipadas: $ 200 en el teatro – el día del show $ 250