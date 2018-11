La delegación de la provincia de Santa Fe ocupó el segundo lugar del medallero en los Juegos Nacionales Evita

La provincia participó del 22 al 27 de octubre de los Juegos Nacionales Evita 2018, desarrollados en la ciudad de Mar del Plata, con una delegación conformada por atletas surgidos del programa Santa Fe Juega y que estuvo conformada por más de 750 deportistas, más los profesores y el equipo técnico, que representaron a Santa Fe en 40 disciplinas deportivas.Durante los Juegos, entre deportes adaptados y convencionales, la provincia obtuvo 159 medallas (60 de oro, 55 de plata y 44 en bronce), quedando en el segundo lugar del medallero, detrás de la provincia de Buenos Aires y superando a Córdoba y Mendoza.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, expresó “que un programa como el Santa Fe Juega tenga cada año más crecimiento, significa lograr que los jóvenes de la provincia conformen una sociedad con mayores posibilidades de progresar”, y agregó que “es un orgullo saber que de aquí emergen talentos que logran representarnos para competir en un torneo de nivel nacional y emblemático como los Juegos Evita”.

Asimismo, el ministro destacó que este año “la integración se logró en otro nivel y como corresponde, ya que los competidores para deportes adaptados y los convencionales comparten el torneo y por tanto el viaje. Es una experiencia de aprendizaje que permite alcanzar una mayor convivencia y participación”.

Mientras, la ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué, destacó “la amplitud y desarrollo de Santa Fe Juega, que llega a todos los rincones de la provincia, con una impresionante participación de nuestros chicos. Es una gran experiencia compartida por jóvenes y adultos en la que no solo prima la práctica deportiva, sino también la educativa y cultural, en el marco de la integración territorial".

INTEGRACIÓN Y DEPORTE

El secretario de Desarrollo Deportivo de la provincia, Pablo Catán, resaltó que "la importancia de la representación territorial dentro del equipo provincial que participó en los juegos nacionales habla a las claras de la llegada del programa Santa Fe Juega a los más de 300 municipios y comunas".

"Es muy satisfactoria la experiencia que viven los jóvenes desde el aspecto humano durante la etapa clasificatoria y en los nacionales, compartiendo y disfrutando junto a pares de su provincia y de todo el país”, añadió.

JULIO NOBILE: DEL SANTA FE JUEGA A LOS OLÍMPICOS

La delegación santafesina en los Juegos Nacionales Evita 2018 tiene muchas historias; entre ellas la de Julio Nobile, atleta de una localidad muy pequeña al norte de la provincia llamada La Vanguardia. Julio asiste a la Escuela de la Familia Agrícola de La Sarita. Allí su profesor de educación física, Bruno Mosiman, lo invitó a practicar atletismo y a participar de Santa Fe Juega. Con el correr del tiempo no sólo fue campeón provincial en Lanzamiento de Martillo, también fue récord Nacional y Campeón Nacional en U16 y 6º en el Sudamericano U18.

En esta edición de los Evita, la gran particularidad fue que el atleta venía de representar al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud metiéndose entre los 8 mejores lanzadores del mundo en su categoría.

Nobile, quien junto con Carmen Medina fueron los abanderados por Santa Fe en el acto apertura, expresó que “todos los años el profe busca en qué disciplina podemos destacar para participar en los Santa Fe Juega y en la Estudiantina. Así comencé haciendo bala y no tenía idea de qué era el martillo pero tenía la intriga y quería saber de qué se trataba, la oía hablar a mi hermana de chicos que participaban en esa disciplina. En 2014 un amigo me mostró cómo eran los giros y me puse a tirar”, a lo que agregó: “hoy estoy entre los 8 mejores lanzadores del mundo, pero en el camino hay sacrificio y muchas cosas que se dejan de lado preparándonos para cada torneo”.

Por último, Nobile dijo que “el atletismo no discrimina a nadie, no importa el peso, altura o color de piel, es para todos, lo importante no es ganar, sino nutrirse de hacer deporte y conocer gente nueva y compartir”.

En los Juegos Nacionales Evita, Nobile logró el oro en Lanzamiento de Martillo y compartió podio con Santiago Porta (de San Guillermo), quien mejoró su marca personal y se llevó la de plata.

SANTA FE EN MAR DEL PLATA, HISTORIAS Y RESULTADOS

La delegación santafesina, conformada por más de 750 deportistas, profesores, docentes y equipo técnico, provenientes de 71 localidades, sumó 159 medallas y muchas experiencias e historias.

Santa Fe llevó la bandera Wipala al podio. David Vázquez, miembro de la comunidad mocoví de Calchaquí, fue uno de los representantes en atletismo adaptado en la categoría sub16 PC (Parálisis Cerebral). El atleta del norte santafesino, además de conocer la ciudad de Mar del Plata y el mar, logró dos medallas, una de bronce en Lanzamiento de Bala y otro de plata en 150 metros llanos.

El colegio Sagrado Corazón de Venado Tuerto, luego de ganar las instancias provinciales de Santa Fe Juega, logró llevar a los Juegos Nacionales Evita 2018 a tres equipos: el básquet 3x3 sub14 masculino y el handball sub14 y sub16 femenino.

Cañada Rosquín estuvo en Mar del Plata representada por Maximiliano Pereyra en atletismo adaptado, pero también estuvieron docentes y compañeros de la Escuela Centenario de esa localidad. Porque sin que él supiera, organizaron el viaje y le fueron a dar aliento a la pista. Maximiliano obtuvo medallas de plata en 100 metros y Lanzamiento de Bala.

Rocio Manni y Sofía Sanz se adueñaron de la arena en Mar del Plata y su participación en vóley de playa fue perfecta. Las chicas sub14 de la ciudad de Santa Fe avanzaron en el certamen sin traspié, y luego de vencer en semifinales al equipo entrerriano conducido por Ana Gallay, las chicas derrotaron a Mendoza y se subieron a lo más alto del podio. Al igual que las chicas del vóley sub17 formado por el club Unión Cultural y Deportivo de San Guillermo, quien ya tuvo ese merito en 2016 y 2015. En damas también hay que resaltar a Ludmila Corbalán, la boxeadora de Rosario,que obtuvo medalla de bronce en la primera vez que Santa Fe tiene representación en la disciplina.

En los deportes por equipo las medallas son varias: el básquet 3x3 sub16 de varones de la Escuela Nuestra Señora de Pompeya (Rosario) fue bronce, al igual que las chicas sub16 del club Alma Juniors (Esperanza), el básquet 5x5 sub17 masculino de la escuela Nuestra Señora de Guadalupe (Santa Fe) y el Rugby 7 representado por los chicos del Círculo Rafaelino de Rugby, fueron plata.

En los deportes convencionales por sumatoria de puntos Santa Fe obtuvo la copa de oro en judo, tiro deportivo, natación sub14, atletismo sub17 femenino, karate y levantamiento olímpico. En gimnasia rítmica, atletismo sub14 masculino y natación artística fue plata, y en natación sub16, ajedrez y alcanzó el bronce.

En los deportes adaptados la delegación logró 60 medallas, y al igual que el deporte convencional quedaron segundos en la tabla general debajo de provincia de Buenos Aires. Se consiguieron 24 medallas doradas, 22 de plata y 14 de bronce. El atletismo, entre las distintas pruebas, obtuvo 13 medallas de oro, 20 de plata y 8 de bronce; la natación sumó 11 de oro, 2 de plata y 5 de bronce. Santa Fe también tuvo representantes en goalball, tenis de mesa y boccia. En tanto, el fútbol 5 PC quedó cuarto.

SANTA FE JUEGA

El programa provincial implementado por los ministerios de Desarrollo Social, de Innovación y Cultura, y de Educación está orientado a jóvenes de 11 a 18 años. La edición 2018 contó con 180.000 participantes pertenecientes a más de 300 localidades, lo que implica que incluye a más del 40% de la población entre 11 y 18 años.

La iniciativa contempla propuestas que apuntan a la iniciación deportiva, como los encuentros de atletismo y handball orientados a sexto y séptimo grado; al alto rendimiento, en el que se cuentan 40 deportes con instancias de participación departamental, provincial y nacional; jornadas recreativas como juegos en red y entretiempos; y jornadas artísticas.

Este año, el deporte más elegido fue handball, seguido por atletismo y fútbol; luego quedaron el vóleibol, ajedrez y básquetbol.