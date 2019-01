Hantavirus: Aclaración del Municipio

En la mañana de este domingo comenzó a viralizarse un mensaje, a través de whatsapp, donde se hablaba de tomar ciertas precauciones por un brote de Hantavirus, y adjudicaba ese mensaje a la Municipalidad de Casilda. Desde el Municipio aclararon que la situación no es local sino que el mensaje se emitió desde una localidad del sur del país.

El mensaje que comenzó a llegar a los celulares de los casildenses en la mañana de este domingo hablaba de tomar precaución con "todo lo que se compre, desde un sachet de leche, latas, botellas, bolsas, etc. etc. “SE LAVEN INMEDIATAMENTE” pues las heces o excrementos y orina de los roedores NO SE NOTAN, PERO SI MATAN".

Desde la Municipalidad de Casilda rápidamente salieron a desmentir el mensaje, e igualmente invitaron a los vecinos que tuvieran dudas a acercarse al Área de Seguridad Alimentaria de Casilda, ASAC, para evacuar las mismas.

Por lo que se pudo averiguar hasta el momento, el mensaje habría sido publicado desde el Municipio de Epuyén, en la provincia de Chubut, donde se habría dado un brote de hantavirus.

Fuentes municipales pidieron responsabilidad a la hora de informar y no hacerse eco de noticias no chequeadas con fuentes oficiales,, o de dudosa procedencia, que lo único que hacen es generar miedo y confusión en la población.

"A través de las redes hoy las noticias corren vertiginosamente, sin chequear seriamente el origen de la información para saber si es verídica o no" advirtieron.