El Centro de Salud de Nueva Roma lleva el nombre del “Dr. Julio Maiztegui”

En un emotivo acto se realizó la imposición del nombre “Dr. Julio Maiztegui” al Centro de Salud de barrio Nueva Roma que fuera inaugurado en noviembre de 2011, por el entonces gobernador Hermes Binner.

El acto contó con la presencia de la ministro de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi; el ministro de Desarrollo Social, Jorge Álvarez; el intendente municipal, Juan José Sarasola; la secretaria de Salud Pública, Maricel Rossetti; el director del Hospital San Carlos, Martín Gasol; la hija del recordado Dr. Maiztegui, Mercedes Maiztegui; e integrantes del Instituto que lleva el mismo nombre en la localidad de Pergamino.

En la oportunidad, el intendente Sarasola expresó su “orgullo y alegría por contar con la presencia de Mercedes Maiztegui y su hija, y la gente del Instituto en este acto que es tan importante para todos nosotros”.

“La fiebre hemorrágina argentina ha sido una marca en mi vida. Yo tenía seis años cuando mi papá falleció de esa enfermedad. Lo que significa para mi y mi familia la figura del Dr. Maiztegui es difícil de contar. Esta persona, junto a un grupo, a través de su valentía, de su talento, se puso al hombro la causa y la lucharon, la pelearon y unos años más tarde logró la vacuna para esa enfermedad. Eso nos permitió a los que estamos vacunados, dejar de lado a la Fiebre Hemorrágica. Dejarla de lado, pero no olvidarla, porque por esas cosas que pasan en este país, lamentablemente el instituto Maiztegui no pasa su mejor momento. El achique de gastos que se está haciendo provoca que el instituto hoy no cuenta con los elementos esenciales para hacer su trabajo”.

“Este es nuestro pequeño homenaje a un hombre que, con su talento, pero también con su valentía, logró salvar muchas vidas” finalizó el Intendente.

“Poner nombre es dar identidad; y para nosotros la identidad de Maiztegui significa mucho porque se trata de alguien que se animó a investigar, a construir soluciones para tipos de enfermedades que pueden afectar a cualquiera de nosotros”, indicó Uboldi.

“Haciendo honor a su nombre, este centro de salud, que es muy importante para la localidad, seguirá trabajando dedicándose hacia el otro, garantizando derechos, como sabemos hacer en cada espacio de atención primaria de la salud”, concluyó.

Centro de Salud “Dr. Julio Maiztegui”

La elección del nombre se realizó en noviembre pasado, y participaron 26 instituciones de la ciudad, quienes, a través de una votación, decidieron que el Centro de Salud de Nueva Roma lleve el nombre de “Dr. Julio Maiztegui”.

El Dr. Maiztegui fue quien obtuvo excelentes avances en sus investigaciones sobre la Fiebre Hemorrágica Argentina, y logró demostrar que la mortalidad del 30% de los pacientes que presentaban la enfermedad se reducía solo al 3% si esos pacientes eran tratados con plasma de personas ya enfermas antes del octavo día de haber contraído el mal.

Años más tarde, sus investigaciones dieron como resultado la vacuna Candid1, que previene en un 95% el contraer la enfermedad.

La Vecinal Nueva Roma ha colaborado, junto al Hospital “San Carlos”, en el proceso de prueba de la vacuna, y luego, una vez aprobada, ha sido una de las sedes de las campañas de vacunación para prevenir la enfermedad.

El Centro de Salud

Fue inaugurado los últimos días de noviembre de 2011 por el entonces gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, y se trató del Centro de Salud Nº 51, de los 80 que había comprometido el gobierno provincial.

Cuenta con seis consultorios médicos y uno odontológico, dependencias para tareas administrativas, enfermería y farmacia, así como oficina de personal, patio de servicio y un salón de usos múltiples.

El Dr. Julio Maiztegui

Nació el 25 de agosto de 1931, en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. En 1957 se graduó como médico en la Universidad de Buenos Aires. Al año siguiente comenzó una especialización en Clínica Médica y en Enfermedades Infecciosas en el Hospital de Boston para, en 1964, obtener el Master en Salud Pública en la Universidad de Harvard.

En 1965 retorna a Argentina para trabajar en el CEMIC (Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas) y con el apoyo de la Fundación Emilio Ocampo, inicia sus trabajos en Pergamino. Entre 1968 y 1969 obtuvo el Master en Epidemiología, en la Escuela de Medicina Tropical de la Universidad de Londres.

Producto de su trabajo, en 1978, se creó el Instituto Nacional de Virosis Hemorrágicas, hoy Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas "Dr. Julio I. Maiztegui" (INEVH), organismo que dirigió desde su creación hasta su muerte.

El día 29 de agosto de 1993, a los 62 años, la muerte lo sorprendió sin haber concretado todos sus objetivos, pero si pudiendo ver en acción la vacuna Candid 1 contra la FHA.