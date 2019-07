Curso Presencial “Bioenergías: Funcionamiento y operación de sistemas de biodigestión de pequeña y mediana escala”

Tiene como objetivos concientizar sobre el impacto de la actividad humana, la disponibilidad y límites de los Recursos Naturales en general y de los recursos energéticos en particular, el cambio climático; *Obtener herramientas que permitan el cálculo, diseño y construcción de biodigestores de pequeña y mediana escala; está dirigido a Docentes, Estudiantes, Investigadores, Personal Técnico No Docente de la UNR/FCA, Profesionales y Técnicos de interés en la temática. Actividad no arancelada con inscripción previa.

Para mayores informes los interesados deberán dirigirse a:

Secretaría de Extensión Universitaria – Facultad de Cs. Agrarias Agrarias UNR

Tel: (0341) - 4970080 – Interno 1263

Email: [email protected] (inscripción)

Link: https://fcagr.unr.edu.ar/?p=14809