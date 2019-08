Día de la Autocrítica y Reflexión Humana

El 6 de agosto de 1945 el mundo tomaba conocimiento que una bomba atómica había estallado en Hiroshima, bomba que destruyó parte de una población con concesuencias nefastas para varias generaciones. Nada más adecuado para ejemplificar con este hecho la verdadera decadencia e imbecilidad humana.

El propio Prof. Tosticarelli, creador del proyecto, y con la colaboración de su hija, realizó un video para recordar esta fecha e impulsar la reflexión en cada uno de nosotros, sobre qué estamos haciendo con nuestro mundo.





El Hombre contradictorio:

Es capaz de:

- pregonar que ama al prójimo y discriminarlo por religión, raza, condición social, estética, o el color de su piel.

- alabar las bondades de la democracia y denostar o atacar a quien piensa distinto.

- lograr mejor calidad y condiciones de vida y al mismo tiempo destruir su medio ambiente.

- concebir los más variados sistemas y teorías económicas buscando una ecuación numérica satisfactoria, pero olvidándose cada vez más del hombre que debería ser su destinatario final.

- realizar increíbles obras arquitectónicas y no conmoverse por los que no tienen techo.

- dictar leyes, códigos y reglamentos con la finalidad de impartir justicia, con juicios justos en ocasiones, y en otras temer que se le caiga la venda de los ojos a la figura que la representa, y vea que el fiel de la balanza no mantiene el perfecto equilibrio al juzgar al poderoso del que no lo es.

- hacer grandes ostentaciones de riquezas y participar de grandes banquetes y ser indiferentes por los que nada tienen y ante el hambre ajena.

- lograr impensados y notables adelantos en medicina y en la industria farmacológica, pero comprobar que cada vez ha menos gente que pueda acceder a ellos.

- haber aumentado en forma considerable la expectativa de vida, pero no prever que hacer con los viejos.

- crear una vacuna para la peor de las enfermedades y al mismo tiempo un arma biológica.

- invocar a su Dios por paz y salud, y en nombre de él iniciar una batalla sabiendo que toda guerra "es un fracaso de la humanidad".

- integrarse en organizaciones para preservar la paz (ONU) y hacerla completamente estéril ante los intereses de un poder

- encontrar ahora cualquier artilugio para iniciar una confrontación bélica, pero que siente que su victoria tiene más de vergüenza que de gloria.

- utilizar la energía nuclear con fines pacíficos, para centrales atómicas, aparatología médica, viajes al espacio, pero construye un arma con ojivas nucleares para destrucción masiva.

Es capaz de todo esto y mucho más y pese a diferenciarse en el reino animal por su inteligencia, en ocasiones la utiliza para autodestruirse.