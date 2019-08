La participación de Fede Grabich en los Panamericanos

El nadador casildense Federico Grabich finalizó en la novena posición de la carrera clasificatoria de los 200 metros libres, en los Juegos Panamericanos de Lima, con un tiempo de 1:50.83.

El primer puesto de la carrera fue para el trinitense Dylan Carter (1:49.08), seguido por el estadounidense Grant House (1:49.40) y el venezolano Rafael Dávila Zambrano (1:50.39).

"Mi mejor tiempo es 1m47 y no esperaba superarlo por tres segundos. Pero tuve un poco de problemas para llegar a Lima en la mejor forma. Hace un mes pensaba que no llegaba a competir acá. Y salió una carrera buena. La marca no alcanza para pelear un Panamericano, pero sirve para ver cómo estoy e ir afinando cosas. Hay mucho para mejorar, pero veo lo positivo", comentó el casildense, campeón panamericano en Toronto 2015 y medallista de bronce en el Mundial de Kazán de ese mismo año.

Grabich, más tarde, participó del equipo de relevos mixto, junto a Guido Buscaglia, Delfina Pignatiello y Andrea Berrino, donde finalizó quinto con un tiempo de 3:34:87 en la prueba 4x100 libre.

Mientras que en el equipo masculino de relevos 4x100 metros libre, integrado por Federico Grabich, Guido Buscaglia, Santiago Grassi y Lautaro Rodríguez, el final fue amargo porque quedaron descalificados luego de la partida en falso de Grassi. La competencia se había iniciado con la participación del casildense, quien completó los primeros 100 metros en 49s80. Buscaglia lo relevó y terminó su distancia en 50s32. Sin embargo, su compañero Grassi hizo una partida en falso al momento del arribo de Buscaglia, por lo el equipo argentino quedó automáticamente eliminado.