Campaña de vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina

Es de destacar que la colocación de esta vacuna y las demás incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación, es, según la ley 27491, gratuita y obligatoria.



Requisitos necesarios para poder recibir la vacuna:

• Ser mayores de 15 años de edad.

• No haber recibido vacuna Candid #1 anteriormente.

• En caso de mujeres, no estar embarazadas o amamantando.

• No presentar cuadros agudos o crónicos descompensados.

• No estar recibiendo corticoides sistémicos o presentar cuadros de inmunosupresión.

• No haber recibido otras vacunas y/o gammaglobulinas en el mes previo ni recibirlas en el mes posterior a recibir Candid y estar informado/a sobre posibles efectos adversos como: cefalea, decaimiento, fiebre, náuseas, vómitos, dolor o molestia en el sitio de inoculación, picazón y eritema.

Los adultos que deseen vacunarse pueden concurrir al establecimiento en los horarios mencionados, con carnet de vacunación o fotocopia del mismo.

Ante cualquier duda, consultar a su médico.