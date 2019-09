La obra “Demasiado para nada” fue escrita por María Inés Falconi, siendo una “Adaptación libre de Mucho Ruido y Pocas Nueces” de Shakespeare. Será interpretada por el Grupo de Teatro de Adolescentes de Chabás que dirige Betiana Tovani.

Se presentarán este viernes 6 de septiembre, a las 10 horas, en Teatro Dante, con entrada libre y gratuita.

LA OBRA

Versión libre de Mucho ruido y pocas nueces, donde un grupo de jóvenes actores comienza a ensayar la obra “Mucho ruido y pocas nueces” de William Shakespeare. A poco de andar descubren que la tarea no será tan sencilla como lo imaginaban-, no comprenden el texto, no tienen suficientes. Lejos de amedrentarse, se lanzan a la aventura tratando de resolver sobre la marcha las dificultades que se presentan, haciendo partícipe al público de las licencias que deciden tomarse. A través del humor, pero sin dejar de lado el texto original, esta versión nos permite acercar a los jóvenes a este clásico de la literatura universal.

AUTORA: María Inés Falconi

Su dramaturgia está dirigida a niños y jóvenes de todas las edades. Sus obras han sido estrenadas tanto en Argentina como en otros países de habla hispana y han participado en diversos Festivales Internacionales, recibiendo asimismo, Premios Nacionales e Internacionales entre los que se destacan el Premio Argentores, Premio Fondo Nacional de las Artes y Mención Honorífica Dramaturgia Iberoamericana, Badajoz, España.

Puesta en escena y dirección: Betiana Tovani

Diseño: Alumnos

Escenografía: Guillermo Verdolini

Vestuario: Costureras Locales Y Madres.

Sonido e iluminación: Damiano Dusso

Trailer y video: Hd.Producciones Chabás

Coreografía: Cristian Pizzichini

ELENCO:

La presente adaptación está realizada para un elenco de once actores adolescentes, algunos de los cuáles interpretan dos o tres personajes según se indica a continuación y. a veces también, el rol de relatores.

Genaro Bendazzi (15 años): Don Pedro / Conrado:

Juan Ignacio Llagonne (16 años): Don Juan / Docberry / Fraile

Santiago Leonel Impini: (16 años): Claudio

Lucas Almirón (16 años): Benedicto

Natalí Cardini (16 años): Hero

Bianca Belfiglio (16 años): Beatriz

Anaclara Raviola (15 años): Leonata / Guardia

Rubén Toledo (16 años): Borrachio

Clara Castillo: (15 años): Margarita / Verges / Relator

Uma Ramos: (15 años): Ursula / Relator

Diana Piozzi (14 años) / Morena Intilángelo: (16 años): Ladrón / Relator / Pueblo

Demasiado para Nada fue representada en la localidad de Chabás en el año 2018 con un total de 5 funciones, además un fragmento de la misma se presentó en el encuentro de Escuelas Secundarias en el Festival que realiza la Escuela provincial de Teatro de Rosario.