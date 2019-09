Las PAT llegan a Casilda a reforzar el patrullaje preventivo

Durante el encuentro, Ariel Bengoechea informó las actuaciones llevadas adelante por el personal policial para lograr el esclarecimiento del femicidio ocurrido en la jornada del jueves, lo actuado en referencia al robo que se perpetró a un jubilado en barrio San Carlos, como así también de los patrullajes que se realizan a diario en toda la ciudad.

Además, el jefe de la UR IV solicitó a la jefatura de policía de Provincia el envío de miembros de la Policía de Acción Táctica (PAT) para reforzar el trabajo de prevención en el ámbito de Casilda.

En ese sentido, Sarasola se comunicó con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y le solicitó mayor presencia policial en la ciudad, pedido que fue escuchado y rápidamente resuelto por las máximas autoridades provinciales.

Las PAT llegarán en las próximas horas, y comenzarán a recorrer los distintos barrios de la ciudad, reforzando el patrullaje habitual.

Finalizada la reunión, Censi manifestó "la preocupación del Municipio ante los últimos hechos y el propio intendente pidió esta reunión, que se suma a las que semanalmente tenemos con la cúpula policial.

"Si bien la seguridad no depende del municipio, sino de la Policía de la Provincia, es un tema muy sensible que nos preocupa y nos ocupa por eso realizamos reuniones semanales con el jefe y sub jefe de la UR IV, y por eso aportamos nuestras herramientas como el sistema de Monitoreo o la GUM para colaborar con ellos".

"Con la policía tenemos contacto permanente y además de informarnos sobre las tareas de prevención que llevan adelante, también coordinamos acciones para seguir trabajando juntos" contó el funcionario.