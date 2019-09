Abrió la inscripción al 25° Salón de Artistas Casildenses en Fotografía

La Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Casilda, a través del Museo y Archivo Histórico Municipal "Don Santos Tosticarelli", y la Asociación Amigos del Museo, organizan el 25º “Salón de Artistas Casildenses y la Región, en la categoría Fotografía.

Se convoca a fotógrafos y amantes de la fotografía a acercar sus obras hasta el lunes 30 de septiembre, a las 19:30 horas, a la sede del Museo y Archivo Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli”, Bv. Ovidio Lagos

1208.

El tema es libre y se adjudicarán un primer premio Adquisición de $8.000, un segundo premio Estímulo de $3.000, tercer premio estímulo de $2.000, además de las Menciones Especiales que el Jurado considere otorgar. En esta categoría, el jurado estará integrado por los profesionales fotógrafos Mónica Fessel, Franco Trovato Fuoco y Héctor Rio, además de un coordinador por la Asociación Amigos del Museo.

Están invitados todos los artistas que residen en localidades del departamento Caseros, como así también los de poblaciones que no son del departamento pero que están situadas en un radio menor a 30 kilómetros

de Casilda.

El jueves 3 de octubre, a las 19:30 horas, se realizará la entrega de premios y se inaugurará la muestra de las obras presentadas, las que quedarán expuestas en el Museo hasta el martes 20 de noviembre.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con el Museo y Archivo Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli”, al teléfono (03464) 426535, vía correo electrónico a [email protected] o personalmente en su sede de Ovidio Lagos 1208, Casilda.

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN

25º SALON DE ARTISTAS CASILDENSES Y LA REGIÓN

Etapa FOTOGRAFÍA

ARTICUL0 1

Podrán participar los artistas residentes en Arequito, Arteaga, Berabevú, Bigand, Casilda, Chabás, Chañar Ladeado, Gödeken, Los Molinos, Los Nogales, Los Quirquinchos, San José de la Esquina, Sanford y Villada

del departamento Caseros y además Berreta, Carcarañá, Coronel Arnold, Correa, Fuentes, Pujato, Roldán, San Jerónimo Sud y Zavalla, situadas en un radio menor de 30 Km de Casilda.

ARTICULO 2

Las obras deben ser inéditas, como condición excluyente (NO PRESENTADAS EN OTRO SALÓN o CONCURSO) y tendrán que estar montadas sobre un soporte rígido, con o sin marco y contar con algún sistema previsto para ser colgadas en los muros de las salas del Museo y Archivo Histórico Municipal de Casilda, NO SERÁN ACEPTADAS LAS QUE NO CUENTEN CON ESE DISPOSITIVO.

Se solicita presentar la obra con seudónimo. El cupón de inscripción contenido en este reglamento deberá ser completado y colocado en un sobre cerrado con el seudónimo antedicho en el anverso.

ARTICULO 3

Se podrán presentar hasta tres obras por autor.

ARTICULO 4

El tema será libre.

ARTICULO 5

Las obras deberán ser entregadas personalmente en la sede del Museo, en Ovidio Lagos 1208 de Casilda, acompañadas por el cupón que figura en este reglamento con los datos completos del autor, cumpliendo con el siguiente cronograma:

Ultimo día de entrega de las obras: Lunes 30 de septiembre de 2019 (hasta las 12 horas).

Reunión del jurado: Martes 1º de octubre de 2019.

Inauguración y premiación: Jueves 3 de octubre de 2019 a las 19.30.

Exposición: Desde el jueves 3 de octubre de 2019, en las instalaciones del Museo, Ovidio Lagos 1208 en sus horarios habituales.

ARTICULO 6

Se otorgarán los siguientes premios:

- Primer premio adquisición: $ 8.000 (ocho mil)

- Segundo premio estímulo: $ 3.000 (tres mil)

- Tercer premio estímulo: $ 2.000 (dos mil)

- y Menciones que el jurado considere otorgar.

Para esta categoría el autor del primer premio deberá entregar al Museo la fotografía en alta resolución, grabada en CD o soporte similar. Cada participante, en su calidad de autor de las fotografías presentadas y

titular de los derechos de propiedad autoriza a los organizadores del presente Concurso a exponer las Obras en muestras, catálogos, afiches, páginas web y Facebook de los organizadores, libre de cargos, mencionándose en todos los casos el nombre del autor, quien conserva sus Derechos de Propiedad Intelectual (Ley 11.723).

El Jurado tiene la facultad de declarar desierto el o los premios.

ARTICULO 7

El jurado estará integrado por los profesionales fotógrafos de Rosario: Profesora y Licenciada en comunicación audiovisual Mónica Fessel (Fotógrafa y Realizadora Audiovisual), Reportero Gráfico en El Ciudadano y colaborador de EFE, Franco Trovato Fuoco (Responsable del Taller de Fotoperiodismo del Centro de Formación Profesional del Sindicato de Prensa de Rosario) y el fotógrafo documental y reportero gráfico Héctor Rio del diario La Capital de Rosario (Coeditor de Posteo), además de un coordinador por la Asociación Amigos del Museo.

Sus fallos no podrán ser apelados por ningún concepto.

ARTICULO 8

Las entidades organizadoras se comprometen a tratar con el mayor cuidado las obras participantes, pero no se hacen responsables por eventual hurto, pérdida o daño que dichas obras pudieran sufrir durante el transporte y la exhibición. El seguro será por cuenta y decisión del artista.

ARTICUL0 9

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Casilda, El Museo y Archivo Histórico Municipal "Don Santos Tosticarelli" de Casilda y su Asociación de Amigos se reservan el derecho de resolver en forma

inapelable cualquier situación no prevista en este reglamento.

ARTICULO 10

La sola presentación de las obras en este XXV SALÓN DE ARTISTAS CASILDENSES Y LA REGIÓN implica para sus autores el conocimiento y la aceptación incondicional del presente reglamento.

ARTICULO 11

Todas las obras presentadas quedarán expuestas en el Museo por lo tanto exclusivamente y sin excepción recién a partir del martes 22 de octubre de 2019 podrán ser retiradas por sus autores en la sede del Museo

Municipal de Casilda, de martes a viernes de 8 a 12 y de 15,30 a 19,30, sábados y domingos de 16 a 19. Queda expresado también que las fotografías que no sean retiradas dentro de los 90 días posteriores a la fecha consignada en este artículo, pasarán a formar parte por este sólo hecho, con el acuerdo tácito de los autores, del patrimonio del Museo y Archivo Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli” de Casilda.